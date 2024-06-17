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Мбаппе сломал нос в матче Евро-2024, после чего получил странную желтую карточку

Капитан Франции не доиграл матч до конца.
Вчера, 23:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе не смог доиграть матч чемпионата Европы-2024 против Австрии из-за перелома носа.

Форвард получил травму после того, как пытался пробить по воротам головой и попал в плечо защитнику с такой силой, что сломал себе нос.

Врачи оказали ему первую медицинскую помощь на поле и вывели за его пределы.

Но на этом Килиан не остановился и зачем-то вернулся на поле во время атаки Австрии и сел на газон. Арбитр это увидел и сразу же подбежал к звездному футболисту, чтобы показать ему желтую карточку за возвращение на поле без разрешения.

Сразу после этого главный тренер заменил Мбаппе.

На ISPORT можно узнать результаты всех матчей чемпионата Европы 2024 года, а также следить за расписанием поединков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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