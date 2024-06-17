Мбаппе сломал нос в матче Евро-2024, после чего получил странную желтую карточку

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе не смог доиграть матч чемпионата Европы-2024 против Австрии из-за перелома носа.

Форвард получил травму после того, как пытался пробить по воротам головой и попал в плечо защитнику с такой силой, что сломал себе нос.

Врачи оказали ему первую медицинскую помощь на поле и вывели за его пределы.

Но на этом Килиан не остановился и зачем-то вернулся на поле во время атаки Австрии и сел на газон. Арбитр это увидел и сразу же подбежал к звездному футболисту, чтобы показать ему желтую карточку за возвращение на поле без разрешения.

Сразу после этого главный тренер заменил Мбаппе.

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