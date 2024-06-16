"До столовой могу дойти": Миколенко рассказал о своем самочувствии после травмы

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о своем восстановлении от травмы.

По словам футболиста, он уже вернулся к занятиям в зале.

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"Чувствую себя уже лучше. До столовой могу дойти, это самое главное сейчас для меня. Если без шуток, то уже начал работать в зале два раза в день. Надеюсь, что уже скоро вернусь на поле.

Такой травмы у меня раньше не было, но можно сказать обошлось. Ничего со связками, никаких проблем нет. Только сильный ушиб.

Прогнозов никаких, потому что это уже как справится мой организм, моя стопа. Мы каждый день даем информацию главному тренеру с врачом. Каждый день что-то меняется, я прогрессирую и надеюсь, что уже скоро выйду на поле", - сказал Миколенко в интервью УАФ.

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