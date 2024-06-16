iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"До столовой могу дойти": Миколенко рассказал о своем самочувствии после травмы

Защитник находится в хорошем настроении.
Сегодня, 09:59
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко высказался о своем восстановлении от травмы.

По словам футболиста, он уже вернулся к занятиям в зале.

Читай также: Самое страшное не подтвердилось: Врач сборной высказался о травме Миколенко

"Чувствую себя уже лучше. До столовой могу дойти, это самое главное сейчас для меня. Если без шуток, то уже начал работать в зале два раза в день. Надеюсь, что уже скоро вернусь на поле.

Такой травмы у меня раньше не было, но можно сказать обошлось. Ничего со связками, никаких проблем нет. Только сильный ушиб.

Прогнозов никаких, потому что это уже как справится мой организм, моя стопа. Мы каждый день даем информацию главному тренеру с врачом. Каждый день что-то меняется, я прогрессирую и надеюсь, что уже скоро выйду на поле", - сказал Миколенко в интервью УАФ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Виталий Миколенко

Статьи по теме

Защитник Румынии: Мы должны вдвоем, втроем прессинговать украинцев, чтобы не давать им шансов Защитник Румынии: Мы должны вдвоем, втроем прессинговать украинцев, чтобы не давать им шансов
Ястремская проиграла в квалификации турнира в Германии Ястремская проиграла в квалификации турнира в Германии
Форвард сборной Украины попал в сферу интересов клуба-сенсации Серии А Форвард сборной Украины попал в сферу интересов клуба-сенсации Серии А
Завацкая не смогла преодолеть первый раунд парного разряда в Испании Завацкая не смогла преодолеть первый раунд парного разряда в Испании
Помочь журналистам

Видео

Плей-офф НХЛ: Эдмонтон разгромил Флориду и одержал первую победу в серии
Плей-офф НХЛ: Эдмонтон разгромил Флориду и одержал первую победу в серии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа12:05
Топ-клуб АПЛ включился в гонку за Довбиком
Другие страны11:41
"Я бы никогда не предал бразильский футбол": Роналдиньо объяснил свою критику национальной команды
Евро-202411:31
Защитник сборной Италии - о матче с Албанией: Начали так плохо, как только могли
Другие страны11:02
Тренер сборной Нигерии покинул пост после конфликта с главной звездой команды
Евро-202410:55
Бельгия - Словакия: онлайн матча чемпионата Европы-2024 17.06.2024
Евро-202410:35
Модрич - о поражении Испании: Это был один из тех матчей, когда ничего не получается
Евро-202410:24
Австрия - Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа10:07
Ювентус переключился на другого игрока Манчестер Юнайтед
Евро-202409:59
"До столовой могу дойти": Миколенко рассказал о своем самочувствии после травмы
Бокс09:45
Гвоздик нанес существенно больше ударов, чем Бенавидес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK