Самое страшное не подтвердилось: Врач сборной высказался о травме Миколенко

Пресс-служба УАФ поделилась информацией о травме Виталия Миколенко.

Главный врач "желто-голубых" Роман Жолобайлюк подтвердил, что защитнику удалось избежать перелома, но сроки восстановления еще не известны.

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"Самое главное, что хочу сказать - это другая концовка, но травма довольно интересная. Это не травма голеностопного сустава - это травма стопы.

Там есть такой интересный суставчик, который в медицине называется Лисфранка и эта зона у него получила повреждения на счет степени повреждения и сроков реабилитации мы сможем говорить только после того, как проведем сегодня магнитно-резонансную томографию.

Самое страшное, что мы предполагали не подтвердилось, поэтому увидим. Конечно, можем что-то конкретнее говорить только после полного обследования", - сказал Жолобайлюк.

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