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"Скрестим пальцы за скорейшее выздоровление": Эвертон отреагировал на травму Миколенко

Украинский защитник получил повреждение в матче за сборную против Молдовы.
Вчера, 14:44
Виталий Миколенко / fmf.md
Виталий Миколенко / fmf.md

Сборная Украины накануне одержала разгромную победу со счетом 4:0 в товарищеском матче с Молдовой.

Тем не менее в этом последнем перед Евро-2024 спарринге украинская национальная команда понесла кадровые потери - травму получил защитник Виталий Миколенко, который на 30-й минуте был вынужденно заменен на Александра Зинченко.

Сообщалось, что это повреждение голеностопа не имеет никакого отношения к предыдущей травме, из-за которой украинец был вынужден пропустить заключительные матчи Эвертона в нынешнем сезоне АПЛ и после которой только недавно покинул лазарет.

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Клуб Миколенко также отреагировал на повреждение игрока, пожелав ему скорейшего возвращения в строй перед Евро-2024.

"Виталий был заменен из-за травмы во время первого тайма победного матча Украины против Молдовы (4:0).

Скрестим пальцы за скорейшее выздоровление, Мико!" - написали "ириски" в сети X.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Молдова - Украина (0:4).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон евро-2024 Сборная Украины сборная Молдовы Виталий Миколенко

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Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

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