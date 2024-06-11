Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча 11.06.2024
Во вторник, 11 июня, в рамках товарищеского матча сборная Молдовы принимает Украину.
Уже на второй минуте игры форвард "желто-синих" Роман Яремчук вывел свою команду вперед вкотолив мяч в ворота соперника.
Под занавес тайма свое слово также сумел сказать Виктор Цыганков. Хавбек отличился голом после красивой комбинации с партнерами по команде.
На старте второй половины игры гол забил и только вышедший на поле Артем Довбик. Украинец точным ударом прошил голкипера в ближний угол.
Далее кураж словил Георгий Судаков, который после сольного прохода точно пробил по воротам, доведя счет уже до неприличного.
Вашему вниманию видеообзор матча:
Статистика товарищеского матча Молдова - Украина
Молдова - Украина 0:4
Голы: Яремчук, 2, Цыганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54.
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 9 - 15
Удары в створ: 2 - 8
Фолы: 8 - 14
Атаки: 85 - 150
Молдова: Райлян - Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак (Мудрак, 60), Рябчук - Раце (Богачук, 78), Йонице (Постолаки, 46) - Моцпан (Стине, 46), Николаеску (Клещенко, 60), Дамашкан (Каймаков, 46).
Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Зинченко, 30) - Степаненко (Бражко, 68), Шапаренко (Малиновский, 78), Судаков - Цыганков (Ярмоленко, 68), Яремчук (Довбик, 46), Мудрик (Зубков, 68).
Предупреждения: Ярмоленко, Конопля.
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