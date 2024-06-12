"Восстановлюсь как можно скорее": Миколенко прокомментировал свое повреждение
Украинец благодарен за поддержку.
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свою травму в матче против Молдовы (4:0).
"Благодарю всех за поддержку. Восстановлюсь как можно скорее".
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"Такая хорошая команда, что только так могу выиграть Льва матча", – написал Миколенко в соцсетях.
Напомним, фулбек был заменен уже в середине первого тайма товарищеского матча из-за повреждения.
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