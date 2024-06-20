Словения - Сербия 1:1 видео голов и лучших моментов матча 20.06.2024

В четверг, 20 июня, сборные Словении и Сербии провели матч второго тура группового этапа Евро-2024.

Соперники не смогли определись сильнейшего в балканском противостоянии, при этом сербы спаслись от поражения в компенсированное к поединку время - 1:1.

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Команды сумели открыть счет в матче только в середине второго тайма. На 69-й минуте словенская сборная организовала контратаку, которую результативным ударом после прострела в штрафную завершил Жан Карничник.

Сербии посчастливилось отыграться на последних секундах встречи, когда Лука Йович головой замкнул подачу с углового.

Вашему вниманию видео всех голов матча Евро-2024 Словения - Сербия:

Словения - Сербия 1:1

Гол: Карничник, 69 - Йович, 90+5

Словения: Облак - Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа - Стоянович (Ипотник, 76), Черин, Елшник (Брекало, 90+1), Млакар (Станкович, 62) - Шпорар, Шешко (Вербич, 76)

Сербия: Райкович - Велькович, Миленкович, Павлович - Живкович (Бирманчевич, 82), Илич, Лукич (Милинкович-Савич, 64), Младенович (Гачинович, 46) - Тадич (Самарджич, 82) - Влахович (Йович), Митрович

Предупреждения: Янжа, Випотник - Младенович, Лукич, Гачинович, Йович.

Источник: MEGOGO

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