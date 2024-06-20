Дания - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча 20.06.2024

В четверг, 20 июня, сборные Дании и Англии провели матч второго тура группового этапа Евро-2024.

Команды разошлись миром, завершив противостояние ничейным результатом 1:1.

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Соперники обменялись голами в первом тайме. Сначала Харри Кейн вывел Англию вперед, а после Дания отыгралась благодаря фантастическому дальнему удару Мортена Юльманна. Во второй половине встречи оппоненты особо не рисковали, сохранив ничейный счет до конца встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Евро-2024 Дания - Англия:

Дания - Англия 1:1

Голы: Юльманн, 34 - Кейн, 18

Дания: Шмейхель - Андерсен, А. Кристенсен, Вестергор - Меле, Юльманн (Нергор, 82), Хейбьерг, Кристиансен (Дамсгор, 57) - Эриксен (Сков Ольсен, 82) - Хойлунн (Поульсен, 67), Винд (Ба, 57)

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Геи, Трипьер - Александер-Арнольд (Галлахер, 54), Райс - Сака (Эзе, 70), Беллингем, Фоден (Боуэн, 69) - Кейн (Уоткинс, 69).

Предупреждения: Вестергор, Меле, Нергор - Галлахер.

Источник: MEGOGO

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