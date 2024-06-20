iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Дания - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча 20.06.2024

Вашему вниманию обзор поединка национальных сборных на чемпионате Европы-2024.
Сегодня, 21:58
Дания и Англия завершили матч вничью / Getty Images
Дания и Англия завершили матч вничью / Getty Images

В четверг, 20 июня, сборные Дании и Англии провели матч второго тура группового этапа Евро-2024.

Команды разошлись миром, завершив противостояние ничейным результатом 1:1.

Читай также: Дания и Англия поделили очки во втором матче на Евро-2024

Соперники обменялись голами в первом тайме. Сначала Харри Кейн вывел Англию вперед, а после Дания отыгралась благодаря фантастическому дальнему удару Мортена Юльманна. Во второй половине встречи оппоненты особо не рисковали, сохранив ничейный счет до конца встречи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Евро-2024 Дания - Англия:

Дания - Англия 1:1

Голы: Юльманн, 34 - Кейн, 18

Дания: Шмейхель - Андерсен, А. Кристенсен, Вестергор - Меле, Юльманн (Нергор, 82), Хейбьерг, Кристиансен (Дамсгор, 57) - Эриксен (Сков Ольсен, 82) - Хойлунн (Поульсен, 67), Винд (Ба, 57)

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Геи, Трипьер - Александер-Арнольд (Галлахер, 54), Райс - Сака (Эзе, 70), Беллингем, Фоден (Боуэн, 69) - Кейн (Уоткинс, 69).

Предупреждения: Вестергор, Меле, Нергор - Галлахер.

Источник: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Дании видео голов обзор матча видео лучших моментов чемпионат европы 2024

Статьи по теме

"Всегда считал Словакию сильной командой": Ребров оценил ближайшего соперника на Евро-2024 "Всегда считал Словакию сильной командой": Ребров оценил ближайшего соперника на Евро-2024
Испания - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Испания - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Дания и Англия поделили очки во втором матче на Евро-2024 Дания и Англия поделили очки во втором матче на Евро-2024
Редик согласился возглавить Лейкерс Редик согласился возглавить Лейкерс
Помочь журналистам

Видео

Осторожная ничья Дании и Англии в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Осторожная ничья Дании и Англии в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют со Словакией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

НБА23:16
Редик согласился возглавить Лейкерс
Евро-202423:02
"Хочу смотреть вперед, на Словакию": Зинченко отказался вспоминать провал в матче с Румынией
Европа22:55
Милан задумался о подписании экс-форварда Барселоны
Евро-202422:35
"Всегда считал Словакию сильной командой": Ребров оценил ближайшего соперника на Евро-2024
НБА22:22
Новый Орлеан пытается избавиться от одного из своих звездных игроков
Евро-202421:58
Осторожная ничья Дании и Англии в обзоре матча Евро-2024: видео голов и лучших моментов
Евро-202421:50
Испания - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Формула 121:30
Пилот Формулы-1 выразил заинтересованность в участии в 24 часах Ле-Мана
Евро-202421:28
Евро-2024: ничьи Словении с Сербией и Дании с Англией, Испания будет противостоять Италии
НБА21:06
Полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-игрока и брата чемпиона НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK