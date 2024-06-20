Испания - Италия 1:0: обзор матча и результат игры 20.06.2024

При этому судьбу поединка решил автогол в исполнении Риккардо Калафиори.

В четверг, 20 июня, состоялся последний матч седьмого игрового дня чемпионата Европы-2024. В рамках группового этапа турнира сошлись одни из фаворитов на победу, а именно Испания и Италия.

Лучано Спаллетти решил ничего не менять в составе "скуадры адзурры" по сравнению с поединком первого тура. А вот его коллега Луис де ла Фуэнте вместо Начо выпустил в старте Эмерика Ляпорта.

Сложно понять, на что именно рассчитывали итальянцы, но на протяжении всего матча испанцы владели преимуществом, из раза в раз угрожая воротам Джанлуиджи Доннаруммы. А если вратарь ПСЖ не справлялся, ему на помощь приходил каркас ворот.

Достаточно долго "фурия роха" не могла "размочить" счет, но на старте второго тайма они исправили это недоразумение.

На 55-й минуте Нико Уильямс совершил подачу с фланга, на которую откликнулся Альваро Мората. Доннарумма справился с ударом форварда, однако мяч от его руки полетел в колено Риккардо Калафиори, который не успел среагировать. Как итог - автогол.

Источник: Getty Images

Но даже пропущенный мяч не очень-то и заставил Италию зашевелится. Более того, Испания могла забивать еще.

Однако все закончилось минимальной победой испанцев 1:0, которые выиграли группу В с шестью очками и уже гарантировали себе место в плей-офф. Италия же идет второй, имея 3 балла.

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Статистика матча Испания - Италия группового этапа Евро-2024

Испания - Италия 1:0

Гол: Калафиори, 55 (аг).

Ожидаемые голы (xG): 2.05 - 0.15

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 21 - 3

Удары в створ: 9 - 1

Фолы: 16 - 14

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья - Педри (Баэна, 71), Родри, Руис (Мерино, 90+4) - Ямаль (Торрес, 71), Мората (Оярсабаль, 78), Уильямс (Перес, 78).

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бастони, Калафиори, Димарко - Барелла, Жоржиньо (Кристанте, 46), Фраттези (Камбьясо, 46), Пеллегрини (Распадори, 82), Кьеза (Дзакканьи, 64) - Скамакка (Ретеги, 64).

Предупреждения: Родри, Ле Норман, Карвахаль - Доннарумма, Кристанте.

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