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Испания - Грузия 4:1 обзор и результат матча 1/8 финала Евро-2024 30.06.2024

"Фурия Роха" пробилась в четвертьфинал турнира.
Вчера, 23:53
Испания - Грузия / Getty Images
Испания - Грузия / Getty Images

В воскресенье, 30 июня, в рамках матча 1/8 финала Евро-2024 сборная Испании встречалась с Грузией.

С первых минут игры "Фурия Роха" забрала мяч под свой контроль, доведя владение до неприличного показателя 88 на 12 процентов, однако первыми вышли вперед грузины! Опасная контракта номинальных гостей завершилась автоголом.

После этого прошло не так много времени и Родри своим точным дальним ударом возобновил паритет на табло, после чего команды ушли на перерыв.

Во второй половине игры Испания уже решила начать реализовать свои моменты, после чего "красно-желтые" забили второй, а там уже пришел третий и четвертый.

Грузины показали характер, но техника и класс их соперников была на высоте. Итог - 4:1 победа сборной Испании.

Статистика матча Испания - Грузия

Испания - Грузия 4:1

Голы: Родри, 39, Руис, 51, Уильямс, 75, Ольмо, 83 - Ле Норман, 18

Ожидаемые голы (xG): 2.98 - 0.19    
Владение мячом: 74% - 26%      
Удары: 33 - 4    
Удары в створ: 13 - 0    
Угловые: 13 - 3    
Фолы: 11 - 4      
Атаки: 115 - 10

Испания: Унаи Симон, Карвахаль (Навас, 81), Лапорт, Ле Норман, Кукурелья (Гримальдо, 66), Фабиан Руис (Мерино, 81), Родри, Педри (Ольмо, 52), Уильямс, Ямаль, Мората (Ойарсабаль, 67).

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Кашия, Гвелесиани (Квеквескири, 79), Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63), Китейшвили (Алтунашвили, 41), Кочорашвили, Чакветадзе (Давиташвили, 63), Кварацхелия, Микаутадзе (Зивзивадзе, 79).

Предупреждения: Мората (44), Давиташвили (71).

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