Польша - Нидерланды 1:2: обзор матча и результат игры 16.06.2024

В воскресенье, 16 июня, в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион сборные Польши и Нидерландов провели стартовый матч игрового дня и первый поединок в группе D Евро-2024.

Подопечные Рональда Кумана, пропустив первыми, сумели достаточно быстро отыграться, а под конец встречи вырвали победу со счетом 2:1.

Польша была вынуждена обходиться без своего капитана Роберта Левандовски, который продолжает восстанавливаться после повреждения, но в составе "Кадры" нашелся тот, кто вывел вперед именно эту сборную, не считавшуюся фаворитом этого противостояния. Адам Букса на 16-й минуте после углового переиграл всех в воздухе и отправил мяч в сетку.

Источник: Getty Images

Нидерланды сразу бросились отыгрываться и после нескольких неудачных попыток все же сумели воплотить свои моменты в результат, не без помощи рикошета. На 29-й минуте Коди Гакпо нанес удар по поворотам, мяч отскочил от защитника, чем дезориентировал Войцеха Щенсны, и залетел в ворота.

Источник: Getty Images

Уже после перерыва нидерландцы могли выходить вперед и в целом владели преимуществом во второй половине встречи, хотя и полякам на некоторое время удалось перехватить инициативу в середине тайма и практически до конца поединка удерживать ничейный результат. Все же ближе к завершению матча Нидерланды вырвали победу благодаря Вауту Вегхорсту, который только вышел на замену. На 83-й минуте нападающий сыграл на опережение после передачи в штрафную и переправил мяч в ворота.

Источник: Getty Images

Статистика матча Польша - Нидерланды Евро-2024

Польша - Нидерланды 1:2

Голы: Букса, 16 - Гакпо, 29, Вегхорст, 83

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 1.56

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 9 - 21

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 3 - 6

Фолы: 10 - 8

Атаки: 76 - 147

Польша: Щенсны - Беднарек, Саламон (Берешински, 87), Кивер - Франковски, Зелински (Петровски, 77), Романчук (Слиш, 55), Залевски - Урбански (Свидерски, 56), Шимански (Модер, 46) - Букса

Нидерланды: Вербрюгген - Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 88) - Схаутен, Рейндерс, Веерман (Вейналдум, 62) - Симонс (Мален, 63), Депай (Вегхорст, 81), Гакпо (Фримпонг, 80)

Предупреждение: Веерман, 15.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!