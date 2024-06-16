Польша - Нидерланды 1:2 видео голов и лучших моментов матча 16.06.2024

В воскресенье, 16 июня, сборные Польши и Нидерландов встречались в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион в матче первого тура группового этапа Евро-2024.

Польская национальная команда сумела выйти вперед после четверти часа игры, когда Адам Букса замкнул подачу с углового. Тем не менее нидерландцы достаточно быстро выровняли ситуацию благодаря результативному удару Коди Гакпо.

Победу сборной Нидерландов удалось вырвать на 83-й минуте усилиями вышедшего на замену Ваута Вегхорста.

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Вашему вниманию видео всех голов матча Польша - Нидерланды на Евро-2024:

Польша - Нидерланды 1:2

Голы: Букса, 16 - Гакпо, 29, Вегхорст, 83

Польша: Щенсны - Беднарек, Саламон (Берешински, 87), Кивер - Франковски, Зелински (Петровски, 77), Романчук (Слиш, 55), Залевски - Урбански (Свидерски, 56), Шимански (Модер, 46) - Букса

Нидерланды: Вербрюгген - Думфрис, де Врей, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 88) - Схаутен, Рейндерс, Веерман (Вейналдум, 62) - Симонс (Мален, 63), Депай (Вегхорст, 81), Гакпо (Фримпонг, 80)

Предупреждение: Веерман, 15.

Источник: MEGOGO

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