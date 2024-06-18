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Португалия - Чехия 2:1 обзор и результат матча 18.06.2024

Роналду и компания стартовали на чемпионате Европы с трех набранных очков.
Вчера, 23:54
Португалия - Чехия / Getty Images
Португалия - Чехия / Getty Images

Во вторник, 18 июня, в рамках первого тура Евро-2024 сборная Португалии встречалась с Чехией.

"Красно-зеленые" давили на соперника в первые 45 минут с невероятным энтузиастом и силой, однако номинальные гости смогли отбиться и даже первыми забить! Гол чехов пришел уже во второй половине игры после прекрасного дальнего удара точно в верхний угол от Лукаша Провода.

Источник: Getty Images

Далее португальцы пошли ва-банк, усилив линию атаки и даже сумели сравнять счет. При этом голом отличился не игрок из обоймы Роберто Мартинеса, а Чехия сама себе занесла мяч в ворота.

В оставшиеся минуты встречи уже обе команды обменивались атаками, но все же бывшие чемпионы Европы смогли сломать оборону противника и вырвать победу! Итог - 2:1 в пользу португальцев.

Статистика матча Португалия - Чехия Евро-2024

Португалия - Чехия 2:1

Голы: Гранац, автогол, Консейсау, 90+1 - Провод, 62

Ожидаемые голы (xG): 1.20 - 0.22
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 17 - 4
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 13 - 0
Фолы: 5 - 6

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот (Инасиу, 63), Пепе, Рубен Диаш, Мендеш, Жоау Канселу, Бруну Фернандеш, Витинья (Консейсау, 90), Бернарду Силва, Рафаэл Леау (Диогу Жота, 63), Роналду.

Чехия: Станек, Цоуфал, Гранач, Голеш, Крейчи, Доудера, Провод(Барак, 79), Соучек, Шулц (Шевчик, 79), Шик (Хитил, 61), Кухта(Лингр, 60).

Предупреждения: Рафаэл Леау (39), Шик (57).

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