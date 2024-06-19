Хорватия - Албания 2:2: обзор матча и результат игры 19.06.2024

В среду, 19 июня, сборные Хорватии и Албании встречались во втором туре группового этапа Евро-2024.

Обе команды потерпели поражения в стартовых поединках и в своем первом в истории очном противостоянии не смогли определить победителя, завершив поединок результативной ничьей 2:2.

Албания сумела достаточно быстро открыть счет в матче, когда на 11-й минуте Лачи головой замкнул подачу в штрафную. После получаса игры албанцы выбегали в атаку и имели хороший шанс удваивать преимущество, но спас хорватский голкипер Ливакович, отразив удар с близкого расстояния.

Источник: Getty Images

От начала второй половины встречи Хорватия пыталась исправить ситуацию, перехватив инициативу. "Клетчатые" старались, но найти проход к воротам не удавалось через оборонные построения албанцев, которые успешно нивелировали все попытки оппонентов. Можно вспомнить разве что удар Ковачича с рикошетом, но с которым также справился вратарь албанцев Стракоша.

Так продолжалось до 74-й минуты встречи, после чего хорватам удалось совершить перелом. Сначала Будимир нашел в штрафной Крамарича, который точно пробил между ног сопернику в ближний угол, а после автогол помог "клетчатым" выйти вперед. Сучич пробивал, но попал в игрока сборной Албании, от того мяч отскочил в Гясулу, а от того уже залетел в ворота.

Источник: Getty Images

Все шло к волевой победе Хорватии, но Албания все сумела уйти от поражения. В компенсированное время реабилитировался Гясула, успешно откликнувшись на прострел в штрафную.

Источник: Getty Images

Таким образом, сборные Хорватии и Албании набрали по одному очку после двух туров. В заключительных матчах группового раунда хорваты сыграют с Италией, а албанцы - с Испанией.

Статистика матча Хорватия - Албания Евро-2024

Хорватия - Албания 2:2

Голы: Крамарич,74, Гясула, 76 (аг) - Лачи, 11, Гясула, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 2.25 - 1.14

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 20 - 15

Удары в створ: 5 - 7

Угловые: 3 - 1

Фолы: 15 - 11

Атаки: 86 - 21

Хорватия: Ливакович - Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич (Батурина, 84) - Модрич, Брозович (М. Пашалич, 46), Ковачич - Майер (Сучич, 46), Петкович, Крамарич (Соса, 84).

Албания: Стракоша - Хюсай, Джимсити, Аети, Митай - Аслани, Рамадани (Ходжа, 85), Лачи (Гясула, 72) - Асани (Сефери, 64), Манай (Даку, 85), Байрами.

Предупреждения: Ивушич - Хюсай, Даку, Гясула.

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