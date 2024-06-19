Хорватия - Албания 2:2 Видео голов и лучших моментов матча 19.06.2024

В среду, 19 июня, сборные Хорватии и Албании противостояли друг другу в матче второго тура группового этапа Евро-2024.

Балканские команды в своем первом в истории очном поединке не определили победителя, завершив встречу результативной ничьей 2:2.

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Албания достаточно быстро отличилась усилиями Казима Лачи, и ей удавалось удерживать минимальное преимущество до 74-й минуты, после чего Хорватия сумела совершить камбэк. Андрей Крамарич счет сравнял, а автогол Клауса Гясулы вывел "клетчатых" вперед. Тем не менее в компенсированное к матчу время тот же Гясул вырвал для албанцев ничейный результат.

Вашему вниманию видео всех голов матча Хорватия - Албания на Евро-2024:

Хорватия - Албания 2:2

Голы: Крамарич,74, Гясуля, 76 (аг) - Лачи, 11, Гясула, 90+5

Хорватия: Ливакович - Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич (Батурина, 84) - Модрич, Брозович (М. Пашалич, 46), Ковачич - Майер (Сучич, 46), Петкович, Крамарич (Соса, 84).

Албания: Стракоша - Хюсай, Джимсити, Аети, Митай - Аслани, Рамадани (Ходжа, 85), Лачи (Гясула, 72) - Асани (Сефери, 64), Манай (Даку, 85), Байрами.

Предупреждения: Ивушич - Хюсай, Даку, Гясула.

Источник: MEGOGO

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