Чехия вылетела из Евро, проиграв Турции в последнем туре

В поединке третьего тура группы F чемпионата Европы 2024 встретились сборные Турции и Чехии. В этом матче они преследовали одну цель – выйти в плей-офф турнира.

Туркам нужны были какие-либо очки, тогда как Чехи должна была обязательно побеждать, чтобы выйти в 1/8 финала.

Для Чехии матч начался ужаснее не придумаешь – они остались в меньшинстве уже на 20-й минуте встречи. Но первый тайм смогли завершить с нулями на табло.

После перерыва Турция все же забила, в затяжной атаке мяч добрался до Хакана Чалханоглу, мощно пробившего в дальний угол и забившего мяч.

Но довольно быстро Чехия смогла отыграться, хотя во время гола турки апеллировали, что было нарушение правил, но арбитр все засчитал.

Тем не менее, этого для Чехии было мало, а забить второго они не смогли, зато пропустили уже в добавленное время.

Статистика матча чемпионата Евро-2024 Чехия – Турция

Чехия – Турция 1:2

Голы: Соучек, 66 - Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Чехия: Станек (Коварж, 55) - Голеш, Гранач, Крейчи - Цоуфал, Соучек, Провод (Лингр, 74), Юрасек (Юрасек, 81) - Барак - Хитил (Кухта, 56), Гложек (Хоры, 55)

Турция: Гюнок - Мюлдюр, Акайдин, Демирал, Кадиоглу - Юксек (Йокушлу, 63), Озджан (Айхан, 46) - Гюлер (Тосун, 75), Чалханоглу (Кекчю, 87), Йылдыз (Актюркоглу, 7)

Предупреждения: Барак, Шик, Ярош, Червь, Крейчи — Озджан, Йылдыз, Юксек, Гюнок, Чакир, Мюлдюр, Чалханоглу, Акайдин

Удаление: Барак, 20

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