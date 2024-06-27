В среду, 26 июня, сборные Чехии и Турции встречались в заключительном туре группового этапа Евро-2024.

Чешская команда на 20-й минуте осталась в меньшинстве, когда Антонин Барак заработал второе предупреждение. Воспользоваться численным преимуществом турки смогли в начале второго тайма благодаря результативному удару Хакана Чалханоглу. Тем не менее чехи сумели ответить голом Томаша Соучека. Все же в компенсированное к матчу время Дженк Тосун вырвал победу для Турции.

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Турки с шестью очками стали вторыми и сыграют в плей-офф, а чехи с одним балом финишировали в группе последними.

Вашему вниманию видео всех голов матча Евро-2024 Чехия - Турция:

Чехия - Турция 1:2

Голы: Соучек, 66 - Чалханоглу, 51, Тосун, 90+4

Чехия: Станек (Коварж, 55) - Голеш, Гранач, Крейчи - Цоуфал, Соучек, Провод (Лингр, 74), Юрасек (Юрасек, 81) - Барак - Хитил (Кухта, 56), Гложек (Хоры, 55)

Турция: Гюнок - Мюлдюр, Акайдин, Демирал, Кадиоглу - Юксек (Йокушлу, 63), Озджан (Айхан, 46) - Гюлер (Тосун, 75), Чалханоглу (Кекчю, 87), Йылдыз (Актюркоглу, 7)

Предупреждения: Барак, Шик, Ярош, Червь, Крейчи — Озджан, Йылдыз, Юксек, Гюнок, Чакир, Мюлдюр, Чалханоглу, Акайдин

Удаления: Барак, 20, Хоры, 90+8

Источник: MEGOGO

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