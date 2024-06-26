Грузия сенсационно разбила Португалия и прошла в плей-офф Евро-2024
В среду, 26 июня, Грузия встречалась с Португалией в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.
На первых же минутах грузины воспользовались ошибкой в центре поля и вывели Хвичу на свидание с голкипером. Звезда Наполи свой шанс использовал и открыл счет.
После этого португальцы забрали игру под контроль, но по большей степени их атаки были неопасными.Реальный шанс был у Консейсау на 28-й минуте, но мяч попал в сетку с обратной стороны. Ближе к концу тайма грузины сумели выровнять игру, но голов более не было.
С началом второго тайма Португалия еще убедительней осадила штрафную Грузии, но по итогу нарвалась на пенальти в свои ворота. Снова ошибка Антониу Силвы. А Микаутадзе также воспользовался своим шансом и удвоил преимущество грузинов.
Вплоть до конца матча Португалия очень неуверенно пыталась спасти матч, Грузия отвечала контратаками и все же сумела пробиться в плей-офф Евро-2024!
Статистика матча чемпионата Евро-2024 Грузия - Португалия
Грузия - Португалия 2:0
Голы: Кварацхелия, 2, Микаутадзе (пенальти), 57
Ожидаемые голы (xG): 1.43 - 1.55
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 6 - 17
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 1 - 11
Фолы: 7 - 10
Атаки: 10 - 92
Грузия: Мамардашвили - Какабадзе, Кашия, Гвелесиани (Кверквелия, 76), Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63) - Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе (Меквабешвили, 81) - Кварацхелия (Давиташвили, 81), Микаутадзе.
Португалия: Диогу Кошта - Инасиу, Антониу Силва (Семеду, 66), Данилу Перейра - Диогу Далот, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Жоау Невеш (Матеуш Нунеш, 75), Нету (Диогу Жота, 75), Консейсау - Жоау Феликс, Роналду (Гонсалу Рамуш, 66)
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