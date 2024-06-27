В среду, 26 июня, сборные Грузии и Португалии провели матч третьего тура группового раунда Евро-2024.

Грузинская команда, для которой это было дебютное выступление на чемпионатах Европы, сенсационно одержала первую победу в рамках континентальных первенств, обыграв 2:0 португальцев, хоть и обеспечивших себе первое место в группе. Кроме того, этот успех позволил грузинам выйти с третьей позиции в плей-офф.

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Грузия забила уже в дебюте встречи усилиями Хвичи Кварацхелии, а во втором тайме Жорж Микаутадзе реализовал пенальти.

Вашему вниманию видео всех голов матча Евро-2024 Грузия - Португалия:

Грузия - Португалия 2:0

Голы: Кварацхелия, 2, Микаутадзе (пенальти), 57

Грузия: Мамардашвили - Какабадзе, Кашия, Гвелесиани (Кверквелия, 76), Двали, Лочошвили (Цитаишвили, 63) - Китейшвили, Кочорашвили, Чакветадзе (Меквабешвили, 81) - Кварацхелия (Давиташвили, 81), Микаутадзе.

Португалия: Диогу Кошта - Инасиу, Антониу Силва (Семеду, 66), Данилу Перейра - Диогу Далот, Пальинья (Рубен Невеш, 46), Жоау Невеш (Матеуш Нунеш, 75), Нету (Диогу Жота, 75), Консейсау - Жоау Феликс, Роналду (Гонсалу Рамуш, 66)

Источник: MEGOGO

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