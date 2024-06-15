Испания - Хорватия 3:0: обзор матча и результат игры 15.06.2024

Команда Златко Далича ничего не смогла поделать с атаками испанцев.

В субботу, 15 июня, в Берлине на Олимпиаштадионе прошел матч первого тура группы В чемпионата Европы-2024, в котором встретились Испания и Хорватия.

Три года назад сборные сыграли в 1/8 финала Евро-2020, который получился очень огненным. К сожалению, в этот раз сценарий не повторился.

На 29-й минуте Альваро Мората вырвался на свидание с вратарем и сделал счет 1:0 в пользу номинальных хозяев. А спустя всего три минуты Фабиан Руис, который ассистировал Морате, забил сам с передачи Педри.

В добавленное к первому тайму время Дани Карвахаль и Ламин Ямаль на двоих оформили третий гол Испании и сразу несколько рекордов.

Источник: Getty Images

После отдыха хорваты пытались хоть как-то вернуться в игру, но у них все никак не получалось отправить мяч в сетку Унаи Симона.

Отличная возможность сделать это появилась за десять минут до конца основного времени, когда Симон привез атаку на свои ворота, из-за чего Родри пришлось фолить в своей штрафной.

И хотя Бруно Петкович с "точки" не смог переиграть вратаря, Иван Перишич первый оказался на мяче: ветеран вбежал в штрафную и отдал пас на того же Петковича, который поразил уже пустые ворота.

Источник: Getty Images

Однако после консультации с арбитром на VAR, Майкл Оливер отменил взятие ворот. Как оказалось, Перишич слишком рано пересек линию штрафной площади. Это был серьезный удар по команде Златко Далича, которая так и не оправилась от этого.

Испания же просто доиграла этот матч и завоевала победу со счетом 3:0. Подопечные Луиса де ла Фуэнте заняли первое место квартета как минимум до поединка Италии и Албании.

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Статистика матча Испания - Хорватия ЧЕ-2024

Испания - Хорватия 3:0

Голы: Мората, 29, Руис, 32, Карвахаль, 45+2.

На 80-й минуте Бруно Петкович (Хорватия) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 2.11 - 2.27

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 6 - 4

Фолы: 12 - 10

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Начо, Кукурелья - Педри (Ольмо, 60), Родри (Субименди, 86), Руис - Ямаль (Торрес, 86), Мората (Оярсабаль, 67), Уильямс (Мерино, 67).

Хорватия: Ливакович - Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол - Модрич (Пашалич, 65), Брозович, Ковачич (Сучич, 65) - Майер, Будимир (Перишич, 56), Крамарич (Петкович, 72).

Предупреждение: Родри.

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