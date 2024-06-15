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Карвахаль и Ямаль установили рекорды сборной Испании в рамках чемпионатов Европы

Молодое поколение помогло отличиться старому.
Сегодня, 20:30
Дани Карвахаль и Ламин Ямаль / Getty Images
Дани Карвахаль и Ламин Ямаль / Getty Images

В субботу, 15 июня, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года сошлись сборные Испании и Хорватии.

На перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу "фурии рохи". В добавленное к первому тайму время голом отличился Дани Карвахаль, которому ассистировал рекордсмен Ламин Ямаль.

Как сообщает Opta, этот дуэт оформил еще два рекорда.

Карвахаль стал самым возрастным автором гола сборной Испании на чемпионатах Европы (32 года и 156 дней). Ямаль в свою очередь стал самым молодым ассистентом (16 лет и 338 дней).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы сборная Испании Дани Карвахаль Ламин Ямаль

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