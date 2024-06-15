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Ямаль установит рекорд Евро в своем дебютном матче

Ламин станет самым молодым игроком в истории турнира.
Сегодня, 18:33
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Чуть менее чем через полчаса стартует второй матч игрового дня Евро-2024, где Испания сыграет против Хорватии.

Наставник "Фурии Рохи" Луис де ла Фуэнте определился с основой на этот состав, доверив место в старте Ламину Ямалю, для которого это будет дебют на Евро и благодаря чему он установит рекорд чемпионатов Европы.

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Ямаль в возрасте 16 лет и 338 дней станет самым молодым игроком, который когда либо играл на континентальном первенстве. Ранее рекорд принадлежал Кацперу Козловски, который сыграл за Польшу в возрасте 17 лет и 246 дней.

Интересно, что установит свой рекорд Ламин в День рождения своего отца Мунира Ямаля.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Испания - Хорватия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 Ламин Ямаль

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