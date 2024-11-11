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Озвучены сроки восстановления Ямаля и Левандовски

Оба игрока Барселоны угодили в лазарет.
Сегодня, 15:58
Ламин Ямаль и Роберт Левандовски / Getty Images
Ламин Ямаль и Роберт Левандовски / Getty Images

Барселона опубликовала медицинский отчет о состоянии Ламина Ямаля и Роберта Левандовски.

Ранее испанский вингер получил повреждение в матче Лиги чемпионов с Црвеной Звездой (5:2), из-за чего пропустил поединок Ла Лиги против Реал Сосьедада (0:1), в котором травмировался польский нападающий.

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Как сообщает пресс-служба "блаугранас", Ямалю диагностировали повреждение правой щиколотки первой степени, а Левандовски имеет проблемы с поясничной областью спины.

Первому на восстановление потребуется две-три недели, тогда как второй пропустит около десяти дней.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ямаль провел за Барселону во всех турнирах 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач. На счету Левандовски 19 голов и два ассиста в 17 поединках.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Пау Кубарси тренируется в уникальной маске после страшного удара шипами в лицо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски Ламин Ямаль

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