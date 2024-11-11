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Партнер по команде высмеял офсайд Левандовски в матче с Сосьедадом

Рафинья объяснил, как поляк нарушил правила.
Сегодня, 11:40
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья решил пошутить над Робертом Левандовски.

Напомним, накануне каталонцы проиграли Сосьедаду, а поляк в том матче попал в довольно спорный офсайд.

Бразилец выложил в своем Инстаграм коллаж, в котором привел фото с того самого офсайда и картинку ботинков с очень длинными носками.

instagram.com/raphinha
instagram.com/raphinha

Рафинья выложил пост в сторис, а также отметил аккаунт Левандовски.

Напомним, Ямаль получил повреждение в матче Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рафинья Роберт Левандовски

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