Партнер по команде высмеял офсайд Левандовски в матче с Сосьедадом

Вингер Барселоны Рафинья решил пошутить над Робертом Левандовски.

Напомним, накануне каталонцы проиграли Сосьедаду, а поляк в том матче попал в довольно спорный офсайд.

Бразилец выложил в своем Инстаграм коллаж, в котором привел фото с того самого офсайда и картинку ботинков с очень длинными носками.

instagram.com/raphinha

Рафинья выложил пост в сторис, а также отметил аккаунт Левандовски.

Напомним, Ямаль получил повреждение в матче Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!