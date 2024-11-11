Партнер по команде высмеял офсайд Левандовски в матче с Сосьедадом
Рафинья объяснил, как поляк нарушил правила.
Вингер Барселоны Рафинья решил пошутить над Робертом Левандовски.
Напомним, накануне каталонцы проиграли Сосьедаду, а поляк в том матче попал в довольно спорный офсайд.
Бразилец выложил в своем Инстаграм коллаж, в котором привел фото с того самого офсайда и картинку ботинков с очень длинными носками.
Рафинья выложил пост в сторис, а также отметил аккаунт Левандовски.
Напомним, Ямаль получил повреждение в матче Лиги чемпионов.
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