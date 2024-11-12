Партнер Ямаля сделал ему подарок в честь выигранной награды

Вингер Барселоны Ламин Ямаль получил памятный подарок от одного из партнеров, пишет The Sun.

Напомним, что 17-летний испанец стал лучшим молодым игроком в года.

В честь этого другой вингер каталонцев Рафинья преподнес Ямалю подарок - сделанный под заказ iPhone стоимостью в более чем 10 тысяч евро.

Смартфон, сделанный известной компанией I Design Gold выполнен из чистого золота, а на заднюю крышки нанесены имя и игровой номер Ламина.

Источник: The Sun

Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники в команде, подарок является символом дружбы между вингерами.

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