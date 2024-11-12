Огромный торт и стиль Барби: Неймар устроил невероятный праздник для дочери

Бразилец ярко отпраздновал первый год рождения своего ребенка.

Неймар с Бруной Бьянкарди и дочерью / Instagram

Нападающий сборной Бразлии и Аль-Хиляля Неймар поздравил свою дочь Мави с первым днем рождения.

Девушка футболиста Бруна Бьянкарди опубликовала фото и видео с дня рождения.

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Пара устроили праздник для Мави в стиле Барби.

На мероприятии был огромный торт, сладости, шарики. К Мави пришли аниматоры в качестве героев мультфильмов.

Напомним, футболист Динамо начал встречаться с девушкой, которая имеет ребенка от его экс-одноклубника.

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