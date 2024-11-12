Огромный торт и стиль Барби: Неймар устроил невероятный праздник для дочери
Бразилец ярко отпраздновал первый год рождения своего ребенка.
Нападающий сборной Бразлии и Аль-Хиляля Неймар поздравил свою дочь Мави с первым днем рождения.
Девушка футболиста Бруна Бьянкарди опубликовала фото и видео с дня рождения.
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Пара устроили праздник для Мави в стиле Барби.
На мероприятии был огромный торт, сладости, шарики. К Мави пришли аниматоры в качестве героев мультфильмов.
Напомним, футболист Динамо начал встречаться с девушкой, которая имеет ребенка от его экс-одноклубника.
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