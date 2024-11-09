Джорджина Родригес опубликовала милое фото Роналду с дочерью

Португальцу очень к лицу быть отцом.

Джорджина Родриге, возлюбленная футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду, сделала новый пост в социальной сети.

Девушка опубликовала милый снимок с их семейной жизни.

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Криштиану был запечатлен с двухлетней дочерью Беллой.

Фото собрало практически почти 4 миллиона лайков и более 12 тысяч комментариев.

Напомним, Ванда Нара огласила про новые отношения после разрыва с Икарди - избранник младше на 13 лет.

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