Джорджина Родригес опубликовала милое фото Роналду с дочерью
Португальцу очень к лицу быть отцом.
Джорджина Родриге, возлюбленная футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду, сделала новый пост в социальной сети.
Девушка опубликовала милый снимок с их семейной жизни.
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Криштиану был запечатлен с двухлетней дочерью Беллой.
Фото собрало практически почти 4 миллиона лайков и более 12 тысяч комментариев.
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