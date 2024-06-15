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Венгрия - Швейцария: Обзор и результат матча Евро-2024 15.06.2024

"Красные кресты" великолепно действовали в первом тайме и в концовке матча.
Сегодня, 17:59
Швейцария / Getty Images
Швейцария / Getty Images

В рамках второго матча первого тура Евро-2024 в группе А Венгрия в качестве номинальных хозяев встретилась со Швейцарией.

Швейцарцы хорошо начали поединок и уже на 12-ой минуте забили свой первый гол в матче. Отличился голом Квадво Дуа, для которого это был первый официальный матч в сборной.

Еще до перерыва "красные кресты" удвоили свое преимущество благодаря голу Михаэля Эбишера. 

После перерыва коллектив Мурата Якина отдал инициативу венграм, устав после интенсивного футбола, который команда демонстрировала в первой 45-минутке и это позволило подопечным Марко Росси отыграть один гол.

Однако, замены освежили игру швейцарцев и в концовке встречи они вновь выглядели интереснее, забив еще один гол в матче. Окончательный результат установил Бреэль Эмболо.

Статистика матча Чемпионата Европы 2024 Венгрия - Швейцария
Венгрия - Швейцария 1:3

Голы: Варга, 66 - Дуа, 12, Эбишер, 44, Эмболо, 90+3

xG: 1.34 - 2.50
Удары: 5 - 15
Удары в створ ворот: 2 - 7
Владение мячом: 44% - 56%

Венгрия: Гулачи - Лонг (Болла, 46), Орбан, А. Солои (Адам, 80) - Фиоло, А. Нодь (Кляйнгайслер, 67), Шефер, Керкез (Дардои, 79) - Шоллои, Собослаи - Варга.

Швейцария: Зоммер - Шер, Аканджи, Родригес - Видмер (Стергиу, 68), Джака, Фройлер (Сьерро, 85), Ндойе (Ридер, 86) - Эбишер, Варгас (Эмболо, 74) - Дуа (Амдуни, 68).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: швейцария венгрия

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