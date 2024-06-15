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Германия устроила публичное унижение Шотландии в матче-открытии Евро-2024

Все шесть голов в матче на счету немецких игроков.
Сегодня, 00:02
Германия - Шотландия / Getty Images
Германия - Шотландия / Getty Images

В пятницу, 14 июня, Евро-2024 официально начался матчем Германия - Шотландия.

В первые 10 минут стало очевидно, что Шотландия готова играть вторым номером, однако их пассивность привела к тому, что Флориан Виртц открыл счет. А еще через 10 минут Джамал Мусиала удвоил преимущество своей команды.

Источник: Getty Images

Под самый занавес первого тайма случился неприятный эпизод. Защитник гостей Райан Портеус очень жестко сыграл в своей штрафной, получил красную и привез пенальти в свои ворота. Кай Хавертц уверенно довел счет до 3:0.

Источник: Getty Images

Большую часть второго тайма казалось, что команды попросту доиграют матч, но все изменил выход Никласа Фюллькруга, которому хватило пяти минут и пары касаний, чтобы пушечным ударом довести счет до разгромного. Вскоре немец забил снова, но гол уже был отменен из-за офсайда.

Источник: Getty Images

В конце матча шотландцы сумели воспользоваться стандартным положением и отыграть один мяч. У Рюдигера получился хороший акцентированный удар по собственным воротам. Но и это оказался не конец, на последних минутах Эмре Джан довел счет до вовсе неприличного красивым ударом в дальний угол.

5:1, и Германия показывает, что на домашнем Евро намерена побороться за чемпионский титул.

Статистика матча группого этапа Евро-2024 Германия - Шотландия

Германия - Шотландия 5:1
Голы: Виртц, 10, Мусиала,19, Хавертц (пенальти), 45+1, Фюллькруг, 68, Джан, 90+3 - Рюдигер (автогол), 87

Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 19 - 1
Удары в створ: 11 - 0
Фолы: 15 - 9
Атаки: 114 - 49

Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт - Кроос (Джан, 80), Гюндоган, Андрих (Гросс, 46), Виртц (Сане, 63), Мусиала (Мюллер, 74) - Хавертц (Фюллькруг, 63).

Шотландия: Ганн - Тирни (Маккенна, 77), Хендри, Портеус - Ралстон, Робертсон, Макгрегор (Гилмор, 67), Мактоминей - Макгинн (Маклин, 67), Кристи (Шенкленд, 82), Адамс (Хэнли, 46).

Предупреждения: Андрих, 31, Та, 62 - Портеус, 44, Ралстон, 48

Удаление: Портеус, 44

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