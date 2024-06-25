Англия - Словения: Обзор и результат матча Евро-2024

Команды не создали ни одного интересного момента за чуть более чем 90 минут.

В рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Англия встретилась со Словенией.

Гости играли на ничью, которая с высокой долей вероятности выводила их в плей-офф, а Англия была типичной Англией на этом Евро.

На двоих команды еле наиграли на гол, в большей степени, благодаря игре "трех львов", которые хоть что-то создавали у ворот Яна Облака.

Команды, в целом, показали ужасно скучную игру, так и не сумев забить хотя бы один мяч.

Статистика матча чемпионата Евро-2024 Англия - Словения

Англия - Словения 0:0

xG:0.92 - 0.19

Владение мячом: 76% - 24

Удары: 10 - 4

Удары в створ ворот: 3 - 1

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