Англия - Словения: Обзор и результат матча Евро-2024
Команды не создали ни одного интересного момента за чуть более чем 90 минут.
В рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Англия встретилась со Словенией.
Гости играли на ничью, которая с высокой долей вероятности выводила их в плей-офф, а Англия была типичной Англией на этом Евро.
На двоих команды еле наиграли на гол, в большей степени, благодаря игре "трех львов", которые хоть что-то создавали у ворот Яна Облака.
Команды, в целом, показали ужасно скучную игру, так и не сумев забить хотя бы один мяч.
Статистика матча чемпионата Евро-2024 Англия - Словения
Англия - Словения 0:0
xG:0.92 - 0.19
Владение мячом: 76% - 24
Удары: 10 - 4
Удары в створ ворот: 3 - 1
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