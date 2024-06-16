iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сербия - Англия 0:1 обзор матча и результат игры 16.06.2024

Подопечные Гарета Саутгейта в весьма прагматичной манере добыли первые три очка.
Вчера, 23:54
Празднование Беллингема / Getty Images
Празднование Беллингема / Getty Images

В воскресенье, 16 июня, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 сборная Сербии встречалась с Англией. Матч завершился победой "трех львов" со счетом 1:0.

В первые 13 минут англичане были крайне агрессивны в атаке и создавали давление на чужие ворота, пока Джуд Беллингем не вывел свою команду вперед. Далее номинальные гости успокоились и позволили сербам больше держать мяч.

Источник: Getty Images

Уже во второй половине игры картины игры изменилась, ведь уже оборонялась Англия, иногда выходя в контратаку. "Белые орлы" наседали, но голы никак не мог прийти.

В итоге, подопечные Гарета Саутгейта смогли добыть три очка, при чем крайне непростых.

Статистика матча Сербия - Англия Евро-2024

Сербия - Англия 0:1

Гол: Беллингем, 13

Ожидаемые голы (xG): 0.18 - 0.54
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 6 - 6
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 2 - 1
Фолы: 19 - 8
Атаки: 94 - 109

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Костич (Младенович, 43), Гудель (Илич, 46), Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 61), Живкович (Бирманчевич, 74), Митрович (Тадич, 61), Влахович.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнолд (Галлахер, 69), Райс, Фоден, Беллингем (Майну, 86), Сака (Боуэн, 76), Кейн.

Предупреждения: Гудель (39), Тадич (75).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу

Статьи по теме

Звезда сборной Англии посетил "на удачу" экстрасенса перед стартом Евро-2024 Звезда сборной Англии посетил "на удачу" экстрасенса перед стартом Евро-2024
Испугался не на шутку: Сака и другие игроки сборной Англии приняли участие в забавном челлендже Испугался не на шутку: Сака и другие игроки сборной Англии приняли участие в забавном челлендже
Магуайр назвал задачу сборной Англии на Евро-2024 Магуайр назвал задачу сборной Англии на Евро-2024
Английские юноши поиздевались над Новой Каледонией: видеообзор матча ЧМ-2023 Английские юноши поиздевались над Новой Каледонией: видеообзор матча ЧМ-2023
Помочь журналистам

Видео

Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча
Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа07:15
Футбол сегодня: Украина стартует на Евро-2024 против Румынии, матчи Бельгия - Словакия, Австрия - Франция
Евро-202400:51
Сербия - Англия 0:1 Видео гола и лучших моментов матча
Европа00:30
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа00:22
Привет, пенсия: Бекхэм показал, как собирает урожай со своей домашней грядки
Евро-202400:01
Евро-2024: Нидерланды победили Польшу, Словения сыграла вничью с Данией, Сербия уступила Англии
Вчера, 23:56
Бокс23:56
"Даже на пике у него были проблемы": Экс-чемпион объяснил, почему Гвоздик проиграл Бенавидесу
Евро-202423:54
Гол Беллингема принес Англии победу над Сербией
Другие23:28
Сборная Украины по волейболу стала чемпионом Золотой Евролиги
Евро-202423:05
Словения и Дания выдали первую ничью на Евро-2024: видео голов и обзор матча
Европа22:59
Тен Хаг - о переговорах МЮ с Тухелем: Пришли к выводу, что у них уже работает лучший тренер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK