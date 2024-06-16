Сербия - Англия 0:1 обзор матча и результат игры 16.06.2024
В воскресенье, 16 июня, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 сборная Сербии встречалась с Англией. Матч завершился победой "трех львов" со счетом 1:0.
В первые 13 минут англичане были крайне агрессивны в атаке и создавали давление на чужие ворота, пока Джуд Беллингем не вывел свою команду вперед. Далее номинальные гости успокоились и позволили сербам больше держать мяч.
Уже во второй половине игры картины игры изменилась, ведь уже оборонялась Англия, иногда выходя в контратаку. "Белые орлы" наседали, но голы никак не мог прийти.
В итоге, подопечные Гарета Саутгейта смогли добыть три очка, при чем крайне непростых.
Статистика матча Сербия - Англия Евро-2024
Сербия - Англия 0:1
Гол: Беллингем, 13
Ожидаемые голы (xG): 0.18 - 0.54
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 6 - 6
Удары в створ: 2 - 3
Угловые: 2 - 1
Фолы: 19 - 8
Атаки: 94 - 109
Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Костич (Младенович, 43), Гудель (Илич, 46), Милинкович-Савич, Лукич (Йович, 61), Живкович (Бирманчевич, 74), Митрович (Тадич, 61), Влахович.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнолд (Галлахер, 69), Райс, Фоден, Беллингем (Майну, 86), Сака (Боуэн, 76), Кейн.
Предупреждения: Гудель (39), Тадич (75).
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