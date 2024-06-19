Шотландия - Швейцария: Обзор и результат матча чемпионата Европы-2024

В рамках второго тура группового этапа в квартете А Шотландия встретилась со Швейцарией.

Поединок в матче открыли номинальные хозяева. Сначала гол записали на защитника Швейцарии Фабиана Шера, но еще по ходу встречи он был переписан на хавбека "тартановой армии" Скотта МакТоминея.

До перерыва коллектив Мурата Якина смог сравнять счет. Великолепным дальним ударом отметился Джердан Шакири, установив тем самым бомбардирский рекорд.

Номинальные гости могли выйти и вперед, но гол Дана Ндое был отменен из-за положения вне игры.

Второй тайм был менее насыщенным на события. Для шотландцев он был почти ужасным, ведь по ходу второй 45-минутки тяжелую травму получил один из лидеров команды Киран Тирни.

Ближе к завершению Швейцария снова забила. На этот раз забил Бриэль Эмболо, но и его гол отменили из-за офсайда.

Статистика матча Евро-2024 Шотландия - Швейцария

Шотландия - Швейцария 1:1

Голы: МакТоминей, 13 - Шакири, 33

xG: 0.86 - 1.03

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 10 - 11

Удары в створ ворот: 2 - 4

Шотландия: Ганн - Ролстон, Хендри, Хенли, Тирни (Маккенна, 61), Робертсон - Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Макгрегор, Макгинн (Кристи, 90) - Адамс (Шенкленд, 90).

Швейцария: Зоммер - Шер, Аканджи, Родригес - Видмер (Стергиу, 86), Джака, Фройлер (Ридер, 75), Эбишер - Ндойе (Амдуни, 86), Варгас (Сьерро, 74) - Шакири (Эмболо, 59).

Предупреждения: Мактоминей, Маккенна, Макгинн - Родригес, Сьерро

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