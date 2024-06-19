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Легенда сборной Швейцарии установил бомбардирский рекорд на Евро-2024

Джердан Шакири стал единственным европейским игроком, который забил на шести последних турнирах сборных подряд.
Вчера, 22:59
Джердан Шакири / Getty Images
Джердан Шакири / Getty Images

В рамках второго тура Чемпионата Европы по футболу Швейцария встречается с Шотландией.

В первом тайме голом за коллектив Мурата Якина отметился Джердан Шакири, установив тем самым рекорд.

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Шакири забивал на каждом турнире сборных, начиная с Чемпионата мира в Бразилии в 2014 году. Таким образом, он забил на шести последних крупных турнирах сборных, став единственным европейцем, кто это сделал.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 1:1. Также в свои ворота отличился Фабиан Шер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: швейцария Джердан Шакири

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