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Один из лидеров сборной Швейцарии высказался об игре против Италии

Ремо Фройлер считает, что для того, чтобы пройти "скуадру адзурри" надо показать лучшую игру за последние годы.
Сегодня, 21:59
Ремо Фройлер / Getty Images
Ремо Фройлер / Getty Images

В рамках плей-офф Евро-2024 Швейцария сыграет с Италией.

Полузащитник швейцарцев Ремо Фройлер, который также выступает за итальянскую Болонью, высказался об игре против коллектива Лучано Спалетти.

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"Мы знаем, как побеждать в таких матчах, но мы также знаем, как в них проигрывать. Вот почему матчи 1/8 финала всегда особенные. Мы стараемся подготовиться как можно лучше, хорошо тренируемся, чтобы в субботу мы могли сыграть еще лучше, чем в предыдущих матчах.

Психология будет важна. Мы должны показать хороший футбол, идти в атаку, играть в свою игру и оказывать на них давление.

Швейцария заслуженно вышли в 1/8 финала турнира. Мы должны сыграть еще лучше, чем в трех матчах группового этапа. В субботу надо показать свою лучшую игру за последние годы", - сказал Фройлер в интервью пресслужбе УЕФА

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия швейцария

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