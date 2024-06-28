Легенда сборной Италии высказался о матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии

Экс-вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился мыслями о матче Евро-2024 против Швейцарии.

По словам Буффона, против коллектива Мурата Якина нужно играть как минимум на 7 из 10.

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"Швейцария - крепкая команда. Ее непросто одолеть. Но швейцарцы не всегда выигрывают, порой у них возникают с этим проблемы. Ты побеждаешь, если играешь с ними на семь или семь с половиной из десяти. Если на шесть с половиной из десяти, ты играешь вничью. Если же ты играешь на уровне шесть из десяти или ниже, то можно проиграть", - считает Буффон.

Матч Евро-2024 Швейцария - Италия пройдет 29 июня в 19:00.

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