iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сборная Италии отметилась уникальным достижением

Впервые за четверть века "скуадра адзурра" играет без футболистов Ювентуса.
Вчера, 23:21
Сборная Италии / Getty Images
Сборная Италии / Getty Images

Сборная Италии выставила весьма любопытный состав на матч третьего тура Евро-2024.

Напомним, прямо сейчас "скуадра адзурра" играет против сборной Хорватии.

В стартовом составе итальянцев нет ни одного игрока, представляющего Ювентус. В последний раз подобное случалось в 1998 году.

Тогда на товарищеский матч против Камеруна Чезаре Мальдини также не поставил ни одного игрока "бьянконери".

Напомним, что онлайн трансляция матча Хорватия - Италия доступна на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Решающий гол Дзакканьи - в видеообзоре матча Италия - Хорватия Решающий гол Дзакканьи - в видеообзоре матча Италия - Хорватия
Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024 Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024
Как ничья итальянцев с хорватами сыграла на руку Украине: расклады для сборной, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024 Как ничья итальянцев с хорватами сыграла на руку Украине: расклады для сборной, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024
Украина точно выйдет в плей-офф, если займет третье место с четырьмя очками Украина точно выйдет в плей-офф, если займет третье место с четырьмя очками
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" сыграют с Бельгией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202401:16
Решающий гол Дзакканьи - в видеообзоре матча Италия - Хорватия
Евро-202400:40
Определилась первая пара 1/8 финала Евро-2024
Евро-202400:24
Как ничья итальянцев с хорватами сыграла на руку Украине: расклады для сборной, чтобы выйти в плей-офф Евро-2024
Евро-202400:19
Украина точно выйдет в плей-офф, если займет третье место с четырьмя очками
Евро-202400:01
Гол Дзакканьи вывел Италию в плей-офф Евро-2024
Вчера, 23:59
Евро-202423:59
Албания минимально проиграла Испании и вылетела из Евро-2024
Евро-202423:34
Миколенко рассказал, за счет чего команда намерена обыграть Бельгию
Евро-202423:24
"Все идет в правильном направлении": Дешам высказался о восстановлении Мбаппе
Евро-202423:21
Сборная Италии отметилась уникальным достижением
Евро-202422:56
Судаков: Вся игра Бельгии строится через де Брюйне и Лукаку
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK