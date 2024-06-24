Сборная Италии отметилась уникальным достижением
Впервые за четверть века "скуадра адзурра" играет без футболистов Ювентуса.
Сборная Италии выставила весьма любопытный состав на матч третьего тура Евро-2024.
Напомним, прямо сейчас "скуадра адзурра" играет против сборной Хорватии.
В стартовом составе итальянцев нет ни одного игрока, представляющего Ювентус. В последний раз подобное случалось в 1998 году.
Тогда на товарищеский матч против Камеруна Чезаре Мальдини также не поставил ни одного игрока "бьянконери".
Напомним, что онлайн трансляция матча Хорватия - Италия доступна на нашем сайте.
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