Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 24.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В понедельник, 24 июня, сборные Хорватии и Италии сыграют в квартете В в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

Хорваты после двух матчей имеют в своем активе один балл, потерпев разгромное поражение от Испании (0:3) и разойдясь миром с Албанией (2:2). Итальянцы набрали три очка, победив албанцев (2:1) и уступив испанцам (0:1).

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Поединок Хорватия - Италия состоится в Лейпциге на арене Лейпциг Штадиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Италия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 24 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Параллельно в группе В в заключительном туре также состоится матч Албания - Испания.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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