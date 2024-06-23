Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 24.06.2024
В понедельник, 24 июня, сборные Хорватии и Италии сыграют в квартете В в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.
Хорваты после двух матчей имеют в своем активе один балл, потерпев разгромное поражение от Испании (0:3) и разойдясь миром с Албанией (2:2). Итальянцы набрали три очка, победив албанцев (2:1) и уступив испанцам (0:1).
Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?
Поединок Хорватия - Италия состоится в Лейпциге на арене Лейпциг Штадиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Италия
Трансляция матча будет доступна в этой новости 24 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
Параллельно в группе В в заключительном туре также состоится матч Албания - Испания.
На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!