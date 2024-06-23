iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 24.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.
Сегодня, 12:40
Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images
Хорватия - Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 / Getty Images

В понедельник, 24 июня, сборные Хорватии и Италии сыграют в квартете В в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

Хорваты после двух матчей имеют в своем активе один балл, потерпев разгромное поражение от Испании (0:3) и разойдясь миром с Албанией (2:2). Итальянцы набрали три очка, победив албанцев (2:1) и уступив испанцам (0:1).

Читай также: Прогнозы на Евро-2024: кто выиграет, кто станет MVP, а кто разочарует?

Поединок Хорватия - Италия состоится в Лейпциге на арене Лейпциг Штадиум. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия - Италия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 24 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

Параллельно в группе В в заключительном туре также состоится матч Албания - Испания.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: онлайн сборная Хорватии сборная Италии онлайн-трансляция видео онлайн-трансляция чемпионат европы 2024

Статьи по теме

"Все готовятся играть на победу": Судаков рассказал, чего ждать от матча с Бельгией "Все готовятся играть на победу": Судаков рассказал, чего ждать от матча с Бельгией
"Мы в 1/8 финала": Возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией "Мы в 1/8 финала": Возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией
Албания - Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Албания - Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Nike отправил Барселоне бракованную новую форму Nike отправил Барселоне бракованную новую форму
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа16:07
Nike отправил Барселоне бракованную новую форму
Формула 115:20
Хаас и их бывший титульный спонсор заявили о победе друг над другом в суде
Евро-202415:15
"Все готовятся играть на победу": Судаков рассказал, чего ждать от матча с Бельгией
Европа14:56
Интер определился с ценником на своего лидера
Евро-202414:44
"Мы в 1/8 финала": Возлюбленная Роналду показала, как поддерживала его на стадионе в матче с Турцией
Украина14:17
Дорогой новичок Полесья выбыл на долгий срок - журналист
Бокс13:45
"Можно организовать одним щелчком пальцев": Менеджер Стивенсона высказался о бое с Беринчиком
Формула 113:35
Пилот Уильямс стартует с пит-лейн на Гран-при Испании
Европа13:20
Основатель Football Leaks намерен опубликовать документы, подтверждающие нарушения Манчестер Сити
Евро-202413:05
Евро-2024: Швейцария сыграет с Германией, Шотландия встретится с Венгрией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK