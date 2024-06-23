Албания - Испания: онлайн-трансляция матча Евро-2024 24.06.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национальных сборных на чемпионате Европы.

В понедельник, 24 июня, сборные Албании и Испании встретятся в квартете В в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

Албанцы в двух матчах взяли один балл, уступив Италии (1:2) и сыграв ничью с Хорватией (2:2). Испанцы оба своих поединка выиграли, разгромив хорватов (3:0) и одолев итальянцев (1:0), и обеспечили себе первое место в группе.

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Поединок Албания - Испания состоится в Дюссельдорфе на стадионе Дюссельдорф Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Албания - Испания

Трансляция матча будет доступна в этой новости 24 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 22:00 по Киеву.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 2. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Параллельно в группе В в заключительном туре также состоится матч Хорватия - Италия.

На ISPORT доступно полное расписание и результаты матчей Евро-2024.

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