Культовый пенальти, девять голов и камбэки: самые памятные матчи в истории Евро

ISPORT.ua рассказывает про игры, которые вошли в историю футбола.

Сборная Украины сумела пробиться на чемпионат Евро-2024, который пройдет в Германии. В финале квалификации подопечные Сергея Реброва переиграли Исландию (2:1), что позволило получить путевку в основную часть соревнования.

Чемпионат Европы начнется 14 июня матчем в Мюнхене. В преддверии финальной части турнира ISPORT вспоминает самые яркие поединки в истории Евро.

Германия – Турция (3:2)

Евро-2008, полуфинал

Голы: Швайнштайгер, 26, Клозе, 79, Лам, 90 – Угур Борал, 22, Шентюрк, 86

Сборная Турции в одной группе оказалась с Португалией, Чехией и хозяевами – Швейцарией. В финальном отрезке последнего матча группы Турция уступала Чехии, а для выхода нужно было побеждать. Героем Турции стал Нихат, который оформил дубль, забив на 87 и 89 минутах. Именно это позволило выйти в плей-офф турнира.

Германия же была в группе другими хозяевами турнира – Австрией. Немцы комфортно прошли свой квартет.

Очная встречи Турции и Германии состоялась в полуфинале. Уже со стартового отрезка команды начали забивать – Угур открыл счет, а Швайнштайгер быстро сравнял. Во втором тайме уже вышли вперед немцы благодаря голу Клозе. Однако их радость продлилась недолго – Шентюрк сравнял счет. Когда все шло к дополнительному времени, включился в игру Лам, который забил на 90-й минуте победный гол.

В финале Германия проиграла Испании (0:1), которая стала чемпионом Европы, начав свой путь доминирования в мире.

Португалия – Англия (2:2, 6:5 по пенальти)

Евро-2004, четвертьфинал

Голы: Поштига, 83, Руй Кошта, 110 – Оуэн, 3, Лэмпард, 115

Один из самых драматичных игр в истории Евро. Англичане быстро открыли счет – Оуэн забил, а португальцы сравняли лишь к ближе к концу матча – Поштига реализовал свой момент. В дополнительное время сборные забили по голу: Руй Кошта и Лэмпард отличились.

Изюминкой встречи стала серия пенальти, героем которой стал Рикарду. Бекхэм и Руй Кошта промахнулись у команд, а затем Рикарду осмелился снять перчатки. Именно этот маневр позволил ему отбить удар Дариуса Вассела. Затем сам голкипер Португалии подошел к мячу и реализовал пенальти, который вывел команду в полуфинал.

Не менее драматичным выдался финал, который был домашним для Португалии. В финале команда сенсационно минимально проиграла Греции, которая и выиграла трофей. В итоге португальцам понадобилось 12 лет, что выйти в финал и стать чемпионами Евро.

Франция – Югославия (4:5)

Евро-1960, полуфинал

Голы: Венсан, 13, Этт, 43, 62, Висньески, 52 – Галич, 11, Жанетич, 55, Кнез, 75, Еркович 78, 79

В 1960 году во Франции был проведен чемпионат Европы. В полуфинале встречались сборные Франции и Югославии. Матч подарил массу эмоций, ведь в нем было забито девять голов.

На старте второго тайма «трехцветные» побеждали – 3:1, однако Югославия включилась и проделала невероятную работу. Героем стал Дражан Еркович, который на последних минутах оформил дубль и позволил команде победить – 5:4.

Остановить Югославию сумела сборная СССР, которая победила в финале – 2:1 по итогу дополнительного времени.

Чехословакия – ФРГ (2:2, по пенальти 5:3)

Евро-1976, финал

Голы: Швеглик, 8, Добиаш, 25 – Д. Мюллер, 28, Хельценбайн, 90

Западная Германия была фаворитом на победу в турнире, ведь до этого стала чемпионом Европы, разгромив сборную СССР (3:0) в финале Евро-1972.

Чехословакия понимала свою ситуацию, но не собиралась сдаваться. Уже на старте встречи они дважды забили, но Диттер Мюллер быстро сравнял. Германия долго пыталась забить второй спасительный гол, но получилось лишь под занавес встречи – Хельценбайн сравнял.

Победитель противостояния определился в серии пенальти, которая вошла в историю футбола навечно. Антонин Паненка, именем которого назвали самый знаковый пенальти в истории, пошел на риск, который был оправдан и вошел в книги про футбол. Чехословакия впервые в истории стала чемпионом Европы.

Франция – Португалия (3:2)

Евро-1984, полуфинал

Голы: Домерг, 24, 114, Платини, 119 - Жордан, 74, 98

Франция принимала европейский турнир на своих полях. Успешно пройдя групповой этап – три победы в трех играх, они оказались в полуфинале с Португалией.

В основное время команды обменялись голами, а вот на старте дополнительного Жордан вывел Португалию вперед. Французы долго не могли взломать оборону соперника, но все-таки им это удалось. Домерг сравнял счет и, казалось, что будет серия пенальти. Однако Мишель Платини – икона Франции – был против этого и забил на 119 минуте. Безумная концовка позволила им выйти в финале, где была обыграна Испания – 2:0.

По материалам: FourFourTwo

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