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Украина - Исландия: Обзор и результат матча плей-офф отбора Евро-2024 26.03.2024

"Желто-голубые" отыгрались, проигрывая после перерыва.
Вчера, 23:41
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках финального матча плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины встречается с Исландией.

Команды довольно долго присматривались друг к другу, и первого момента пришлось ждать до 30-й минуты встречи. К сожалению, возник он у гостей, и возник, по сути, из ничего.

Альберт Гудмундссон попытался пробить Андрея Лунина дальним ударом, и ему удалось это сделать и открыть счет в матче.

"Желто-голубые" ответили двумя своими шансами, но ни один из них не изменил счет на табло.

Сначала Георгий Судаков проверил Вальдимарссона ударом на 37-ой минуте. С этой попыткой голкипер исландцев справился, а вот замыкание прострела от Романа Яремчука ему перехватить не удалось, и форвард сборной Украины переправил мяч в ворота, но в начальной фазе атаки нашли офсайд, и гол отменили.

Во втором тайме, к счастью, коллектив Сергея Реброва уже по традиции играл гораздо раскованнее и сам начал создавать моменты. Один из таких привел к восстановлению паритета в счете.

Украина не довольствовалась ничьей, и продолжала получать свои шансы. На 70-ой минуте опасно пробивал Судаков, на 74-ой прекрасную возможность упустил Миколенко, но победу еще в основное время удалось вырвать.

На 84-ой минуте Георгий Судаков с правого фланга прострелил в центр штрафной площадки, где удалось мяч найти Михаилу Мудрику, который классным ударом в левый нижний угол отправил мяч в сетку ворот и принес Украине победу.

Статистика первого тайма матча Украина - Исландия

Украина - Исландия 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 - Гудмундссон, 30.

xG: 0.26 - 0.04
Удары: 6 - 2
Удары в створ ворот: 2 -2
Владение мячом: 61% - 39%

Украина: Лунин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Бражко, Малиновский (Зинченко, 64) - Цыганков (Таловеров, 88), Судаков, Мудрик - Яремчук (Довбик, 72).

Исландия: Вальдимарссон - Палссон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон (Оскарссон, 64) - Траустасон, Гаральдссон (Андерсон, 87) - Й. Гудмундссон, Торстейнссон (Эллертссон, 87) - А. Гудмундссон, Гудйонсен (Финнссон, 63).

Предупреждения: Малиновский, Зинченко - Гаральдссон, Ингасон, Й. Гудмундссон

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