Австрия - Франция 0:1 обзор и результат матча 17.06.2026
В понедельник, 17 июня, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 сборная Австрии встречалась с Францией.
На удивление вице-чемпионов мира, номинальные хозяева не сели в оборону и не стали "сушить" игру. Подопечные Ральфа Рангника играли весьма грубо, стараясь остановить соперника, однако гол французов все же пришел под занавес первого тайма.
Далее австрийцы пытались переломить ход матча, создавая моменты после контратак и удивляя своей комбинационной игрой. Все же Франция смогла довести не без проблем игру до финального свистка, фиксируя победу 1:0
Напомним, в следующем туре Австрия сыграет против Польши, а "трехцветные" встретятся с Нидерландами.
Статистика матча Австрия - Франция Евро-2024
Австрия - Франция 0:1
Гол: Вебер, 38 автогол
Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 2.22
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 4 - 11
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 6 - 2
Фолы: 14 - 9
Австрия: Пентц, Пош, Данзо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88), Забитцер, Лаймер, Гриллич (Виммер, 60), Баумгартнер, Зайвальд, Грегорич (Арнаутович, 59).
Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо (Камавинга, 71), Дембеле (Коло-Муани, 71), Гризманн, Тюрам, Мбаппе (Жиру, 90).
Предупреждения: Вебер (16), Мвене (34), Дембеле (56), Баумгартнер (80), Лаймер (84), Мбаппе (90), Данзо (90+3).
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