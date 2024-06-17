iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Австрия - Франция 0:1 обзор и результат матча 17.06.2026

Мбаппе и компания удачно стартовали на турнире.
Вчера, 23:57
Австрия - Франция / Getty Images
Австрия - Франция / Getty Images

В понедельник, 17 июня, в рамках первого тура группового этапа Евро-2024 сборная Австрии встречалась с Францией.

На удивление вице-чемпионов мира, номинальные хозяева не сели в оборону и не стали "сушить" игру. Подопечные Ральфа Рангника играли весьма грубо, стараясь остановить соперника, однако гол французов все же пришел под занавес первого тайма.

Источник: Getty Images

Далее австрийцы пытались переломить ход матча, создавая моменты после контратак и удивляя своей комбинационной игрой. Все же Франция смогла довести не без проблем игру до финального свистка, фиксируя победу 1:0

Напомним, в следующем туре Австрия сыграет против Польши, а "трехцветные" встретятся с Нидерландами.

Статистика матча Австрия - Франция Евро-2024

Австрия - Франция 0:1

Гол: Вебер, 38 автогол

Ожидаемые голы (xG): 0.62 - 2.22
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 4 - 11
Удары в створ: 2 - 4
Угловые: 6 - 2
Фолы: 14 - 9

Австрия: Пентц, Пош, Данзо, Вебер (Траунер, 59), Мвене (Прасс, 88), Забитцер, Лаймер, Гриллич (Виммер, 60), Баумгартнер, Зайвальд, Грегорич (Арнаутович, 59).

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо (Камавинга, 71), Дембеле (Коло-Муани, 71), Гризманн, Тюрам, Мбаппе (Жиру, 90).

Предупреждения: Вебер (16), Мвене (34), Дембеле (56), Баумгартнер (80), Лаймер (84), Мбаппе (90), Данзо (90+3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции сборная Австрии

Статьи по теме

Австрия - Франция 0:1 видео гола и обзор матча Евро-2024 Австрия - Франция 0:1 видео гола и обзор матча Евро-2024
Несколько игроков сборной Франции заболели перед стартом Евро-2024 Несколько игроков сборной Франции заболели перед стартом Евро-2024
Жиру принял решение завершить карьеру в сборной Жиру принял решение завершить карьеру в сборной
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024 Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Помочь журналистам

Видео

Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024
Румыния - Украина 3:0 видео голов и обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Футбол сегодня: Украина стартует на Евро-2024 против Румынии, матчи Бельгия - Словакия, Австрия - Франция
просмотров
Плей-офф НБА: Даллас добыл первую победу над Бостоном
просмотров

Последние новости

Евро-202400:52
Австрия - Франция 0:1 видео гола и обзор матча Евро-2024
Европа00:33
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Европа00:27
Роналду поздравил в соцсетях старшего сына с днем рождения
Евро-202400:05
Евро-2024: Румыния разгромила Украину, Бельгия проиграла Словакии, Австрия уступила Франции
Вчера, 23:57
Евро-202423:57
Франция добыла непростую победу над Австрией
Евро-202423:55
Мбаппе сломал нос в матче Евро-2024, после чего получил странную желтую карточку
Европа23:30
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа23:19
Легенда Боруссии может продолжить карьеру в скромном испанском клубе
Евро-202422:55
"Ты все сможешь": жена Лунина вместе с сыном посетили первый матч Украины на Евро-2024
Евро-202422:50
Тренер Бельгии - о поражении от Словакии: Мы не преуспели только в реализации моментов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK