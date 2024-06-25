Дания - Сербия 0:0: обзор матча и результат игры 25.06.2024

Во вторник, 25 июня, сборные Дании и Сербии встречались в группе С в рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024.

Первый тайм прошел в борьбе без особых опасных моментов с преимуществом датчан, а сербы не смогли нанести ни одного удара по воротам.

На 20-й минуте Эриксен в касание пробивал из-за пределов штрафной в нижний левый угол, но голкипер перевел на угловой. Вскоре Винд после подачи с углового вместе с мячом и голкипером Райковичем завалился в ворота, но гол предсказуемо отменили из-за нарушения со стороны датчанина.

Источник: Getty Images

Вторую половину встречи также активно начали датчане. На 54-й минуте сербы могли выйти вперед за счет автогола, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Первый удар в створ ворот от датчан во втором тайме случился на 65-й минуте, когда Вестергор хорошо пробивал после подачи углового, но точно в руки голкиперу. Сербы же впервые в матче пробили в сторону ворот соперника на 81-й минуте, когда Митрович отправил мяч рядом с правой стойкой.

Источник: Getty Images

В итоге соперники так и не смогли отличиться, разойдясь безголевым миром. После также нулевой ничьей в параллельном матче Англия - Словения Дания сохранила за собой второе место в группе и сыграет в плей-офф, а Сербия вылетела с Евро-2024, заняв последнюю позицию.

Статистика матча группового этапа Евро-2024 Дания - Сербия

Дания - Сербия 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0.68 - 0.53

Владение мячом: 52% - 49%

Удары: 10 - 5

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 8 - 2

Фолы: 12 - 5

Атаки: 46 - 25

Дания: Шмейхель - Андерсен, А. Кристенсен, Вестергор - Ба (Р. Кристенсен, 77), Юльманн (Дилейни, 77), Хейбьерг, Меле - Эриксен - Хойлунн (Дольберг, 58), Винд (Сков Ольсен, 46)

Сербия: Райкович - Велькович, Миленкович, Павлович - Мияилович (Младенович, 73), Илич (Влахович, 67), Гудель (Йович, 46), Живкович - Самарджич (Тадич, 46), Митрович, Лукич (Милинкович-Савич, 87)

Предупреждения: Винд, Юльманн - Миленкович, Митрович.

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