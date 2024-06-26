Дания - Сербия 0:0 видео лучших моментов матча 25.06.2024

Во вторник, 25 июня, в рамках заключительного тура группового раунда Евро-2024 состоялся матч между сборными Дании и Сербии.

Соперники за весь поединок так и не смогли поразить ворота друг друга, завершив встречу нулевой ничьей.

В итоге Дания, набрав три балла, финишировала в группе второй и вышла в 1/8 финала Евро-2024, где сыграет с хозяевами турнира Германией. Сербия с двумя очками стала последней в квартете и завершила выступления на чемпионате Европы.

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Вашему вниманию обзор матча Евро-2024 Дания - Сербия:

Дания - Сербия 0:0

Дания: Шмейхель - Андерсен, А. Кристенсен, Вестергор - Ба (Р. Кристенсен, 77), Юльманн (Дилейни, 77), Хейбьерг, Меле - Эриксен - Хойлунн (Дольберг, 58), Винд (Сков Ольсен, 46)

Сербия: Райкович - Велькович, Миленкович, Павлович - Мияилович (Младенович, 73), Илич (Влахович, 67), Гудель (Йович, 46), Живкович - Самарджич (Тадич, 46), Митрович, Лукич (Милинкович-Савич, 87)

Предупреждения: Винд, Юльманн - Миленкович, Митрович.

Источник: MEGOGO

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