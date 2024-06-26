Дания заняла второе место в группе благодаря девятому пункту тай-брейка в регламенте

Последний тур группового этапа чемпионата Европы 2024 года в квартете С завершился двумя нулевыми ничьими, породившими очень интересную ситуацию.

Таким образом, у сборных Дании и Словении оказалось по три очка в активе – обе команды трижды сыграли вничью в течение группового этапа.

При этом разница голов у них также одинаковая – по 2 забитых и по 2 пропущенных мяча.

Пункт №8 тай-брейка об определении мест в таблице, написанном в регламенте турнира, говорит, что выше будет та команда, у которой лучше "дисциплинарный рейтинг". Но дело в том, что обе команды имеют по шесть желтых карточек, а потому и здесь у них равенство.

Поэтому пришлось обратиться к пункту №9, который говорит, что в такой ситуации выше должна быть команда с лучшим рейтингом Европейской квалификации, а поскольку Дания выиграла свою отборочную группу (тем более именно в Словении), то она оказалась выше в итоге.

На ISPORT доступны результаты и календарь предстоящих матчей чемпионата Европы.

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