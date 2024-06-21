Австрия уверенно разобралась с Польшей и заработала первые очки на Евро

Левандовски и команда почти наверняка не выйдут из группы.

В пятницу, 21 июня, сборная Польши встречалась со сборной Австрии в рамках второго тура группы D.

Австрийцы с самого старта начали давить и все же продавили соперника, на 10-й минуте Траунер замкнул передачу Мвене прямо под перекладину. После этого Польша немного оживилась, но ходом матча по большей части управляли именно австрийцы.

Однако на 31-минуте сборная Польши все же сумела сравнять счет стараниями Кшиштофа Пентека. Австрийцы почти сразу ответили, но удар Забитцера успел заблокировать Беднарек.

Во втором тайме было больше борьбы, чем моментов, и такое положение дел сохранялось до 67-й минуте, когда Баумгартнер снова вывел Австрию вперед. Еще через 10 минут австрийцы снова провели классную атаку, но героем эпизода остался Войцех Щенсны.

И именно польский кипер забил последний гвозхь в крышку гроба своей команды. Забитцер вывалился один на один, обошел Щенсны, заставив вратаря фолить. Арнаутович уверенно реализовал пенальти.

До конца матча Австрия могла доводить счет до разгромного, однако свои три очка команда все равно получила. Польша остается на 4 месте в группе с нулем очков.

Статистика матча Евро-2024 Польша - Австрия

Польша -1:3Пентек, 30 - Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович (пенальти), 78

xG: 1.55 - 1.92

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 14 - 15

Удары в створ: 3 - 8

Польша: Щенсны - Давидович, Беднарек, Кивиор - Франковски, Залевски, Зелиньски (Урбаньски, 87), Петровски (Модер, 46), Слиш (Гросицки, 75) - Букса (Свидерски, 60), Пентек (Левандовски, 60).

Австрия: Пентц - Пош, Траунер (Данзо, 59), Линхарт, Мвене (Прасс, 63) - Забитцер, Лаймер, Гриллич (Виммер, 46), Баумгартнер (Шмид, 81), Зайвальд - Арнаутович (Грегорич, 81).

Предупреждения: Слиш, 53, Модер, 62, Левандовски, 64, Щенсны, 77 - Виммер, 56, Арнаутович, 70

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