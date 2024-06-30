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Англия - Словакия: Обзор и результат матча Евро-2024

"Три льва" благодаря гению Джуда Беллингема прошли дальше.
Сегодня, 21:38
Англия / Getty Images
Англия / Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2024 Англия встретилась со Словакией.

"Три льва" ужасно, как для своего статуса начали матч. Словакия довольно часто выбегала в контратаки и создавала достаточно опасные моменты.

Один из таких шансов стал ключевым в этом поединке. Иван Шранц удачно поборолся в штрафной площадке соперника за мяч и протолкнул его мимо Джордана Пикфорда в ворота, открыв счет.

В первом тайме англичане так и не оправились, а во втором стали играть немножко лучше. Игру помогли освежить замены, после появления новых футболистов было больше моментов у номинальных фаворитов, но ни один из них не стал голом.

Более того, несмотря на то, что некоторые удары были достаточно опасными ни один из них не попал в створ ворот вплоть до 90+5. Тогда Джуду Беллингему удался шикарный удар через себя, который спас Англию, а уже на старте дополнительного времени Харри Кейн вывел команду Гарета Саутгейта вперед.

Словакия не смогла после этого вернуться в игру, поэтому, именно Англия прошла дальше.

Статистика матча Евро-2024 Англия - Словакия

Англия - Словакия 2:1

Гол: Беллингем, 90+5, Кейн, 91 - Шранц, 25

Владение мячом: 72% - 28
Удары: 13 - 1
Удары в створ ворот: 2 - 2
xG: 1.49  - 1.89.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 словакия англия

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