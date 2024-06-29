Швейцария - Италия 2:0 результат и отчет 1/8 финала Евро-2024
В рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2024 сборная Швейцарии встречалась с национальной командой Италии.
С первых минут на поле доминировали швейцарцы, которые создали ряд моментов, а также надежно закрыли свои ворота.
Счет был открыт на 37 минуте, когда Варгас скинул на Фройлера, тот сделал пару касаний в штрафной соперника и забил в ближний угол.
На первой минуте второго тайма Швейцария удвоила преимущество. Варгас отправил мяч в дальнею девятку.
Итальянцы нанесли свой первый удар в створ только на 73 минуте, когда Ретеги, который появился на поле со скамейке запасных, пробил из-за пределов штрафной.
Швейцарцы довели матч до финального свистка, так и не позволив сопернику забить хотя бы гол престижа.
В 1/4 финала Швейцария сыграет с победителем пары Англия - Словакия.
Статистика матча 1/8 финала Евро-2024 Швейцария - Италия
Швейцария - Италия 2:0
Голы: Фройлер, 37, Варгас, 46
Ожидаемые голы (xG): 1.05-0.87
Владение мячом: 49%-51%
Удары: 16-9
Удары в створ: 4-1
Угловые: 4-6
Фолы: 9-15
Швейцария: Зоммер - Шер, Аканджи, Родригес - Ридер (Стергиу, 71), Фройлер, Джака, Эбишер - Варгас (Цубер, 71), Ндойе (Сьерро, 77) - Эмболо (Дуа, 77).
Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Дармиан (Камбьязо, 75) - Кристанте (Пеллегрини, 75), Фаджоли (Фраттези, 86), Барелла (Ретеги, 64) - Кьеза, Скамакка, Эль Шаарави (Дзакканьи, 46).
Предупреждения: Барелла, Эль Шаарави, Манчини
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