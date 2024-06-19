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Германия - Венгрия 2:0: обзор матча и результат игры 19.06.2024

Бундестим праздновала успех во втором поединке домашнего первенства.
Сегодня, 20:57
Германия обыграла Венгрию / Getty Images
Германия обыграла Венгрию / Getty Images

В среду, 19 июня, в рамках второго тура группового этапа Евро-2024 встречались сборные Германии и Венгрии.

Подопечные Юлиана Нагельсманна после разгрома Шотландии добились положительного результата и во втором поединке домашнего турнира, обыграв венгров со счетом 2:0.

Бундестим вышла вперед в середине первого тайма. Гюндоган сыграл до конца и выборол мяч в штрафной у Орбана, после чего отдал под удар Мусиале, который расстрелял ворота с близкого расстояния.

Источник: Getty Images

Вскоре Венгрия имела шанс отыграться, но отличный сейв Нойера нейтрализовал удар со штрафного от Собослаи. В компенсированное к первому тайму время венгры забили - Шаллаи успешно сыграл на добивании после того, как немецкий голкипер отразил мяч, но гол был отменен из-за офсайда.

Источник: Getty Images

Во второй половине встречи на 60-й минуте Варга имел отличный момент, замыкая головой подачу в штрафную, но послал мяч выше ворот. У немцев в свою очередь опасно пробивал Мусиала, но минимальный счет в пользу Бундестим сохранялся до середины тайма.

Все же удвоили преимущество немцы на 67-й минуте. Миттельштадт прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, а Гюндоган в касание точно пробил в угол.

Источник: Getty Images

Таким образом, Германия набрала шесть очков в двух матчах, а Венгрия потерпела второе поражение.

В другом поединке второго тура в этой группе встретятся сборные Шотландии и Швейцарии.

Статистика матча Германия - Венгрия Евро-2024

Германия - Венгрия 2:0

Голы: Мусиала, 22, Гюндоган, 67

Ожидаемые голы (xG): 1.65 - 1.53
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 19 - 11
Удары в створ: 6 - 3
Угловые: 11 - 7
Фолы: 12 - 11
Атаки: 62 - 11

Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт - Андрих (Джан, 71), Кроос - Мусиала (Фюрих, 72), Гюдоган (Ундав, 84), Вирц (Сане, 58) - Хаверц (Фюллькруг, 58)

Венгрия: Гулачи - Фиола, Орбан, Дардаи - Болла (Адам, 75), А. Надь (Кляйнгайслер, 63), Шефер, Керкез (Ж. Надь, 75) - Шаллаи (Чобот, 87), Собослаи - Варга (Газдаг, 87).

Предупреждения: Рюдигер, Миттельштедт - Варга, Собослаи.

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