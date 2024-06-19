Германия - Венгрия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча 19.06.2024
В среду, 19 июня, сборные Германии и Венгрии провели матч второго тура группового раунда Евро-2024.
После разгрома Шотландии Бундестим одержала вторую победу в квартете, обыграв венгров со счетом 2:0.
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Результативную передачу и гол в этом поединке себе в актив записал Илкай Гюндоган. В середине первого тайма полузащитник ассистировал Джамалу Мусиале, а во второй половине встречи забил сам, точно пробив в касание в угол после передачи в штрафную.
Вашему вниманию видео всех голов матча Германия - Венгрия на Евро-2024:
Германия - Венгрия 2:0
Голы: Мусиала, 22, Гюндоган, 67
Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт - Андрих (Джан, 71), Кроос - Мусиала (Фюрих, 72), Гюдоган (Ундав, 84), Вирц (Сане, 58) - Хаверц (Фюллькруг, 58)
Венгрия: Гулачи - Фиола, Орбан, Дардаи - Болла (Адам, 75), А. Надь (Кляйнгайслер, 63), Шефер, Керкез (Ж. Надь, 75) - Шаллай (Чобот, 87), Собослаи - Варга (Газдаг, 87).
Предупреждения: Рюдигер, Миттельштедт - Варга, Собослаи.
Источник: MEGOGO
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