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Германия - Венгрия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча 19.06.2024

Вашему вниманию обзор поединка национальных сборных на чемпионате Европы-2024.
Сегодня, 21:50
Германия победила Венгрию / Getty Images
Германия победила Венгрию / Getty Images

В среду, 19 июня, сборные Германии и Венгрии провели матч второго тура группового раунда Евро-2024.

После разгрома Шотландии Бундестим одержала вторую победу в квартете, обыграв венгров со счетом 2:0.

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Результативную передачу и гол в этом поединке себе в актив записал Илкай Гюндоган. В середине первого тайма полузащитник ассистировал Джамалу Мусиале, а во второй половине встречи забил сам, точно пробив в касание в угол после передачи в штрафную.

Вашему вниманию видео всех голов матча Германия - Венгрия на Евро-2024:

Германия - Венгрия 2:0

Голы: Мусиала, 22, Гюндоган, 67

Германия: Нойер - Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт - Андрих (Джан, 71), Кроос - Мусиала (Фюрих, 72), Гюдоган (Ундав, 84), Вирц (Сане, 58) - Хаверц (Фюллькруг, 58)

Венгрия: Гулачи - Фиола, Орбан, Дардаи - Болла (Адам, 75), А. Надь (Кляйнгайслер, 63), Шефер, Керкез (Ж. Надь, 75) - Шаллай (Чобот, 87), Собослаи - Варга (Газдаг, 87).

Предупреждения: Рюдигер, Миттельштедт - Варга, Собослаи.

Источник: MEGOGO

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