Группа E: Каждая команда, включая Украину, может закончить как первой, так и последней

ISPORT рассказывает о всех возможных вариантах окончания первого этапа Евро-2024 для группы E.

В среду 26 июня завершится третий тур группового этапа для команд в группе E чемпионата Европы 2024 года.

Ситуация в этой группе очень интересна, ведь ни одна из команд еще не гарантировала себе ни плей-офф, ни вылет из турнира, и может оказаться по обе стороны баррикад.

Турнирная таблица группы E:

Расписание матчей группы E:

19:00, Румыния – Словакия

19:00, Украина – Бельгия

Давайте рассмотрим, какие есть расклады для всех команд этого квартета.

Румыния

Для румынской команды ситуация в группе сложилась очень хорошая, у них много шансов пройти дальше.

В случае своей победы и не победы Бельгии, румыны будут первыми, если бельгийцы обыграют нашу команду, тогда Румыния с шестью очками будет второй.

Источник: Getty Images

Есть вариант занять первое место и в случае ничьей, если и в другом матче тоже будет ничья. В любом случае, в случае ничейного результата в своем матче, Румыния не опустится ниже второго места.

А вот если они проиграют, то будут либо третьими (если Украина не победит), либо четвертыми (если Украина победит). Более того, третье место практически гарантирует Румынии плей-офф, главное не проиграть с разницей в пять голов.

Бельгия

Команда Кевина де Брюйне выигрывает группу, если победит Украину, а Словакия не победит Румынию.

Второе место бельгийцы займут, если победителями в последнем туре станут они и словаки, или, если сыграют в ничью, результат параллельного матча в этом случае не важен.

Источник: Getty Images

Третьими бельгийцы станут, если проиграют, а в параллельном матче победу будет праздновать Словакия, в таком случае "красные дьяволы" практически гарантируют себе выход в плей-офф.

Ну а вылет возможен в случае поражения Украины и ничейного матча в параллельной встрече, или синхронных поражениях Бельгии и Словакии.

Словакия

Сейчас именно словаки в нашей группе третьи и в случае, если сыграют вничью, так на этой позиции и останутся.

Если же Словакия победит, то у нее есть два пути – быть либо первыми, если в параллельном матче не выиграет Украина, либо вторыми, если Украина победит.

Источник: Getty Images

В пазе поражения в своей встрече словакам необходимо будет надеяться именно на победу Украины, ведь только в таком случае они сохранят третье место.

Украина

Откровенно именно наша команда находится в наименее выгодной ситуации. Во-первых, у нас самый тяжелый на бумаге соперник, во-вторых, у нас самая плохая ситуация по дополнительным показателям.

И все равно мы можем занять первое место, если победим Бельгию, а в параллельном поединке будет ничья или победа Словакии. Вторыми станем только в том случае, если выиграем и мы, и румыны.

Источник: Getty Images

Ничейный результат в поединке с бельгийцами не поднимет нас выше третьей строчки. Да и третьими мы будем только если в параллельном поединке кто-нибудь победит, если же будет ничья, то команда Реброва войдет в истории, заняв последнее место в группе с четырьмя очками.

Кроме того, если даже наша команда проиграет, а в параллельном поединке победителем будет Румыния, то мы тоже займем третье место и даже будем иметь классные шансы на выход в плей-офф.

Напомним, что на нашем сайте можно ознакомиться с всеми результатами и расписанием матчей Евро-2024.

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